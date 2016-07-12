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中国财经 | 2016年 7月 12日 星期二 15:08 BJT

宝钢集团称计划至2018年前压减钢铁过剩产能920万吨

路透上海7月12日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢集团周二称，宝钢集团计划在2016-2018年期间压减钢铁过剩产能920万吨，此外宝钢集团还有意追加压减钢铁产能的计划。

刊登在其网站的内容显示，压缩产能计划具体包括：宝钢股份(600019.SS)（罗泾工厂）150吨转炉3座，今年完成；上海不锈钢公司750立方米高炉1座、2,500立方米高炉1座、120吨AOD炉2座、150吨转炉2座、100吨电炉2座，2018年完成。

宝钢特钢有限公司100吨电炉1座，今年完成；南通宝钢钢铁公司420立方米高炉1座、50吨转炉2座、100吨电炉1座，2017年完成；宝钢集团广东韶关钢铁公司90吨电炉1座，2017年完成。

宝钢集团称，公司将在规定的时间内拆除或封存相关冶炼装备，不再恢复生产。此外，公司将结合各地区钢铁产业结构调整，产业整合和企业深化改革，继续加大化解钢铁过剩产能的力度，追加压减钢铁产能实施方案在经国务院国资委核准后另行公告。

去年宝钢集团完成钢产量3,611万吨，位列全球钢铁企业第五位。近期，宝钢集团正与武钢集团筹划战略重组，业内估计两者合并的可能性相当大。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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