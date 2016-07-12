宝钢集团称计划至2018年前压减钢铁过剩产能920万吨

刊登在其网站的内容显示，压缩产能计划具体包括：宝钢股份(600019.SS)（罗泾工厂）150吨转炉3座，今年完成；上海不锈钢公司750立方米高炉1座、2,500立方米高炉1座、120吨AOD炉2座、150吨转炉2座、100吨电炉2座，2018年完成。

宝钢集团称，公司将在规定的时间内拆除或封存相关冶炼装备，不再恢复生产。此外，公司将结合各地区钢铁产业结构调整，产业整合和企业深化改革，继续加大化解钢铁过剩产能的力度，追加压减钢铁产能实施方案在经国务院国资委核准后另行公告。