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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 13:22 BJT

钢铁产业:中国钢铁需求增长降低令铁矿石价格承压--宝钢董事长

路透上海6月4日 - 中国宝钢股份 董事长徐乐江周二表示，中国钢铁需求增长降低，将给铁矿石价格带来压力。

徐乐江在简布会上告诉记者，宝钢预测2013年中国钢铁产量较上年同期仅增长1-2%。

2012年中国生产了7.165亿吨粗钢，较上年同期增长3.1%。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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