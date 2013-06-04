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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 16:38 BJT

钢铁行业：宝钢集团呼吁政府放松外资对本地钢铁行业投资

路透上海6月4日 - 中国宝钢集团董事长徐乐江周二表示，中国政府应放松外资对本地钢铁行业的投资，并对处于重组初期的企业提供优惠税率政策。

他是在一次行业会议上发表上述讲话的。(完) (编译 石冠兰 审校 侯向明)
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