宝武钢铁集团成立 成为中国最大全球第二的钢企

路透上海12月1日 - 由宝钢与武钢中国两大钢铁央企合并而成的宝武钢铁集团周四宣布正式成立，一举成为中国最大，全球第二的特大型钢铁企业。

作为国有资本投资公司的试点企业，宝武集团未来将逐渐向管资本转型，业务领域向钢铁产业链上下游适度延伸，加快实施以钢铁业为主体、以绿色精品智慧制造和钢铁生态圈平台化服务为两翼的“一体两翼”战略。

“宝武集团将充分体现集约化战略、规模化经营的优势，在规模、品种、成本、技术、服务等方面持续优化，进一步提升国际竞争力。”宝武集团董事长马国强表示。

合并后的宝武集团将拥有员工22.8万人，资产总额约7,300亿元人民币，营业收入将达3,300亿元。去年宝钢与武钢的合并粗钢产量为6,189万吨。

周一，宝钢股份(600019.SS)与武钢股份(600005.SS)的换股合并计划已获双方股东会通过，宝武此次重组成为业内首个集团重组与上市公司合并同步推进的央企重组案例。

合并后的上市公司将快速移植和整合各自在汽车车板、硅钢、镀锡板、工程用钢等领域的产品优势，迅速提升精品钢的制造能力，同时将受益于原材料及资材备件采购规模的扩大、物流配送及仓储管理优化，从而降低企业的综合采购成本；并将整合双方的营销服务体系，并通过钢铁服务平台欧冶云商，建设具竞争力的钢铁服务共享生态圈。

今日的成立大会上，虽然国资委和宝武集团均提及新集团将会“瘦身健体”，但未披露新集团压缩产能的具体安排。

11月宝钢集团宣布加快化解过剩产能的实施进度，将原定的2016-18年三年内压减钢铁过剩产能920万吨目标调整为2016-17年两年内压减1,100万吨产能。

9月国资委同意宝钢集团更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。宝钢集团旗下宝钢股份拟换股合并武钢股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。（完）