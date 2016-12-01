宝武钢铁集团成立 成为中国最大全球第二的钢企

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月1日 - 由宝钢与武钢中国两大钢铁央企合并而成的宝武钢铁集团周四宣布正式成立，一举成为中国最大，全球第二的特大型钢铁企业。
作为国有资本投资公司的试点企业，宝武集团未来将逐渐向管资本转型，业务领域向钢铁产业链上下游适度延伸，加快实施以钢铁业为主体、以绿色精品智慧制造和钢铁生态圈平台化服务为两翼的“一体两翼”战略。
“宝武集团将充分体现集约化战略、规模化经营的优势，在规模、品种、成本、技术、服务等方面持续优化，进一步提升国际竞争力。”宝武集团董事长马国强表示。
合并后的宝武集团将拥有员工22.8万人，资产总额约7,300亿元人民币，营业收入将达3,300亿元。去年宝钢与武钢的合并粗钢产量为6,189万吨。
周一，宝钢股份(600019.SS)与武钢股份(600005.SS)的换股合并计划已获双方股东会通过，宝武此次重组成为业内首个集团重组与上市公司合并同步推进的央企重组案例。
合并后的上市公司将快速移植和整合各自在汽车车板、硅钢、镀锡板、工程用钢等领域的产品优势，迅速提升精品钢的制造能力，同时将受益于原材料及资材备件采购规模的扩大、物流配送及仓储管理优化，从而降低企业的综合采购成本；并将整合双方的营销服务体系，并通过钢铁服务平台欧冶云商，建设具竞争力的钢铁服务共享生态圈。
今日的成立大会上，虽然国资委和宝武集团均提及新集团将会“瘦身健体”，但未披露新集团压缩产能的具体安排。
11月宝钢集团宣布加快化解过剩产能的实施进度，将原定的2016-18年三年内压减钢铁过剩产能920万吨目标调整为2016-17年两年内压减1,100万吨产能。
9月国资委同意宝钢集团更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。宝钢集团旗下宝钢股份拟换股合并武钢股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。