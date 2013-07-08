中国经济硬着陆风险增加 意味着有色金属价格或面临暴跌--巴克莱

《香港金管局专栏》大有可为的基建投融资--副总裁余伟文
路透香港4月12日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）副总裁、基建融资促进公办公室主任余伟文在专栏《汇思》最新撰文：
路透北京7月8日 - 巴克莱银行最新报告称，中国经济硬着陆风险增加，季度经济增速在今后三年的某个时刻短暂跌至3%的可能性加大，届时铜可能面临严重卖出压力，铜价可能跌至每吨2,553美元，较当前价格下跌逾六成。
报告并指出，届时铅价可能跌至每吨850美元，锌价则可能跌至每吨1,000美元，均约较当前价格下跌40-50%。相比而言，铝价可能跌得不会那么严重，可能下跌30%至1,234美元/吨。而原油价格亦可能下跌至70美元/桶，但黄金则可能受益。
“最近的流动性吃紧、商业信心疲弱以及增长乏力，都增加了中国经济硬着陆的风险。虽然还不是基本情形，但中国的经济学家认为，在今后3年的某段时间季度增长很可能短期降至3%。”报告指出。
报告并认为，作为大宗商品的主要消费国和进口国，中国经济放缓或者硬着陆的可能性备受关注，而实际上中国金属需求放缓已经显露迹象。
巴克莱中国经济学家认为，中国在2013年和2014年国内生产总值(GDP）增速料为7.4%。不过报告提醒投资者要格外关注中国的公司盈利状况、制造业的金融状况、债务纠纷、房地产销售和价格，以及资本流出等状况，这些都将增加实体经济的金融压力。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月12日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）副总裁、基建融资促进公办公室主任余伟文在专栏《汇思》最新撰文：
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。