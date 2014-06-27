巴克莱：中国下半年可能降息两次

路透北京6月27日 - 知名国际投行--巴克莱认为，中国要实现7.5%的年度增长目标，未来政策进一步放松将不可避免，下半年可能降息两次。

该投行在最新发布的中国下半年展望报告中，将2014年中国GDP预估上调0.2个百分点至7.4%，是基于近来国务院总理李克强一再强调要实现7.5%左右增长目标。

据其估算，中国要实现7.5%增速目标，下半年经季节调整后季度环比折年率(q/q, saar)需要达到9%才行，“考虑到中国目前楼市放缓带来的下行风险，这是个艰巨的任务。”巴克莱称。

尽管3月以来采取的稳增长举措目前正在发挥效力，但未来政策进一步放松将不可避免。巴克莱预期，央行会采取降息或有同样效力的举措来降低融资成本，而且还会有其它政策支持；同时还会加大财政支出，并向民间资本开放更多基础设施领域。

“预计三季度和四季度基准利率将下调两次，每次25基点。”报告称，“降低融资成本是中国央行和银监会面临的最紧迫任务之一。”

巴克莱认为，1月以来中国央行努力让银行间市场利率保持在低位，带动公司债收益率下降，利好债券融资；但影子银行渠道的贷款利率依然较高，主要是因为信贷风险上升，以及产能过剩行业、地方政府融资工具和地产开发商等的贷款对利率非常敏感。

“这也是我们一直认为降息比单纯降准更有效的原因。”报告称，同时调降存贷款基准利率有助于降低融资成本，并给经济带来正面效应。

巴克莱5月时曾预计，货币政策放松将有三个阶段：首先是更多定向宽松举措，包括再贷款、定向降准或者创新型融资工具，其次是（定向）降息，第三阶段是系统范围的降准。而第一阶段的预言已经在6月成为现实。

巴克莱认为，中国央行可能进一步放宽贷款额度，全年新增贷款估约10万亿元人民币，高于2013年的8.9万亿元；社会融资规模总量将趋稳、甚或扭转下降趋势。

“金融市场改革将继续推进，央行也会不断推出新型货币政策工具。”报告称，下半年还更有可能推进预算和国有企业改革。

在巴克莱看来，房地产和出口是衡量中国经济增长和政策前景的重要因素。其预计，三季度房价会进一步下降，但下半年房屋销量有望出现一些回暖，将有助于遏制地产投资放缓势头。

李克强总理6月初曾强调，“完成今年经济社会发展主要目标任务，是各级党委政府不可推卸的重大责任”；随后在6月18日访问英国时再次重申，中国今年有信心实现7.5%左右的预期增长目标。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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