巴克莱：中国下半年可能降息两次

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 知名国际投行--巴克莱认为，中国要实现7.5%的年度增长目标，未来政策进一步放松将不可避免，下半年可能降息两次。
该投行在最新发布的中国下半年展望报告中，将2014年中国GDP预估上调0.2个百分点至7.4%，是基于近来国务院总理李克强一再强调要实现7.5%左右增长目标。
据其估算，中国要实现7.5%增速目标，下半年经季节调整后季度环比折年率(q/q, saar)需要达到9%才行，“考虑到中国目前楼市放缓带来的下行风险，这是个艰巨的任务。”巴克莱称。
尽管3月以来采取的稳增长举措目前正在发挥效力，但未来政策进一步放松将不可避免。巴克莱预期，央行会采取降息或有同样效力的举措来降低融资成本，而且还会有其它政策支持；同时还会加大财政支出，并向民间资本开放更多基础设施领域。
“预计三季度和四季度基准利率将下调两次，每次25基点。”报告称，“降低融资成本是中国央行和银监会面临的最紧迫任务之一。”
巴克莱认为，1月以来中国央行努力让银行间市场利率保持在低位，带动公司债收益率下降，利好债券融资；但影子银行渠道的贷款利率依然较高，主要是因为信贷风险上升，以及产能过剩行业、地方政府融资工具和地产开发商等的贷款对利率非常敏感。
“这也是我们一直认为降息比单纯降准更有效的原因。”报告称，同时调降存贷款基准利率有助于降低融资成本，并给经济带来正面效应。
巴克莱5月时曾预计，货币政策放松将有三个阶段：首先是更多定向宽松举措，包括再贷款、定向降准或者创新型融资工具，其次是（定向）降息，第三阶段是系统范围的降准。而第一阶段的预言已经在6月成为现实。
巴克莱认为，中国央行可能进一步放宽贷款额度，全年新增贷款估约10万亿元人民币，高于2013年的8.9万亿元；社会融资规模总量将趋稳、甚或扭转下降趋势。
“金融市场改革将继续推进，央行也会不断推出新型货币政策工具。”报告称，下半年还更有可能推进预算和国有企业改革。
在巴克莱看来，房地产和出口是衡量中国经济增长和政策前景的重要因素。其预计，三季度房价会进一步下降，但下半年房屋销量有望出现一些回暖，将有助于遏制地产投资放缓势头。
李克强总理6月初曾强调，“完成今年经济社会发展主要目标任务，是各级党委政府不可推卸的重大责任”；随后在6月18日访问英国时再次重申，中国今年有信心实现7.5%左右的预期增长目标。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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