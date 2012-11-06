中国或很快恢复收储基本金属--消息

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透香港11月6日电---行业消息人士周二表示,中国预料很快将恢复部分基本金属收储,包括铜、铝,向饱受需求疲弱之苦的国内冶炼商买进金属.
"国家发展和改革委员会很快将会收储,"一名直接知悉计画的发改委相关消息人士称.
这项措施将恢复国储局在2008/09年金融危机之後的国家收储方案.
数名行业消息人士指出,一旦恢复收储,国储局可能买进约40万吨的原铝,16.5万吨精炼铜.由於事涉敏感,消息人士拒绝具名.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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