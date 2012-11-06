中国或很快恢复收储基本金属--消息

沪综指微收升续创近三个月新高 建材白酒等板块领涨

路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。