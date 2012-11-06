版本:
中国
中国财经 | 2012年 11月 7日 星期三 07:29 BJT

中国或很快恢复收储基本金属--消息

路透香港11月6日电---行业消息人士周二表示,中国预料很快将恢复部分基本金属收储,包括铜、铝,向饱受需求疲弱之苦的国内冶炼商买进金属.

"国家发展和改革委员会很快将会收储,"一名直接知悉计画的发改委相关消息人士称.

这项措施将恢复国储局在2008/09年金融危机之後的国家收储方案.

数名行业消息人士指出,一旦恢复收储,国储局可能买进约40万吨的原铝,16.5万吨精炼铜.由於事涉敏感,消息人士拒绝具名.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐