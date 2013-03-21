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中国财经 | 2013年 3月 21日 星期四 18:45 BJT

中国正拍卖国储大豆 以缓解供应紧张--交易商

路透北京3月21日 - 多位交易商周四表示，中国正在拍卖100-150万吨大豆储备给榨油业者，以缓解供应紧张；此前巴西港务壅塞干扰了对中国的大豆运输。

一名榨油商主管表示，该公司已经从中国储备粮管理公司以市价“大量”买进。

这些交易商表示，中国储备粮管理公司所出售的大豆为进口储备中的一部分，这部分稍后将由南美或美国进口填补。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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