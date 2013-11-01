嘉士伯下周要约收购重庆啤酒股份

路透北京11月1日 -全球知名啤酒厂家嘉士伯(CARLb.CO)已获中国监管部门批准，下周二(5日)起要约收购其中国子公司重庆啤酒股份有限公司(600132.SS)的30.29%股份，估计至多投入近30亿元人民币资金。完成要约收购后，嘉士伯将完全控股重庆啤酒。

重庆啤酒周五公告称，其公司股东Carlsberg Brewery Hong KongLimited（嘉士伯啤酒厂香港有限公司）将要约收购重庆啤酒1亿4,658.8136万股的股票，要约收购价格为20元/股，较重庆啤酒周三收盘价约有16.3%的溢价。要约收购有效期为11月5日至12月4日。

公告称，重庆啤酒目前主要股东之一的重啤集团已承诺将其持有的全部重啤股份(9,679.424万股)接受本次要约。

本次要约收购前，嘉士伯基金会是重庆啤酒的实际控制人，其间接持有重啤共计29.71%股份。本次要约收购期限届满后，嘉士伯基金会最多控制重庆啤酒60%的股份。

嘉士伯香港在收购报告书中称，基于嘉士伯对中国啤酒市场的良好预期，收购人希望进一步增持其在重庆啤酒的股份数。

重庆啤酒周四因重要事项未披露，临时停牌。周三收盘价为17.19元，近一个月涨幅3.43%。（完）

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(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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