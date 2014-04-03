北汽集团寻购欧美中高端汽车品牌

广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透北京4月3日 -北汽集团周四表示，希望在欧洲或美国收购一个“中高端品牌”，以进一步打开国际市场，并称已有候选名单。该公司是德国戴姆勒(DAIGn.DE)的中国合作伙伴。
北汽集团负责国际业务扩展的董海洋表示，去年公司曾寻求收购一个欧洲品牌，但现在目标范围扩大至美国。(完)
(编译 石冠兰 审校 王洋)
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路透北京4月27日 - 中国国家统计局周四公布，3月全国规模以上工业企业实现利润总额6,887亿元人民币，同比增长23.8%。增速较1-2月放缓7.7个百分点。
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。