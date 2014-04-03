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中国财经 | 2014年 4月 3日 星期四 15:05 BJT

北汽集团寻购欧美中高端汽车品牌

路透北京4月3日 -北汽集团周四表示，希望在欧洲或美国收购一个“中高端品牌”，以进一步打开国际市场，并称已有候选名单。该公司是德国戴姆勒(DAIGn.DE)的中国合作伙伴。

北汽集团负责国际业务扩展的董海洋表示，去年公司曾寻求收购一个欧洲品牌，但现在目标范围扩大至美国。(完)

(编译 石冠兰 审校 王洋)

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