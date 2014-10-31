北京禁止万圣节穿奇装异服坐地铁

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京10月31日 - 《新京报》周五称，北京公交警方提示，万圣节前夜和当天，请不要穿奇装异服出现在地铁站以及车厢内，容易引起群众围观，造成不必要的麻烦。
报导指出，公安机关可视情节和后果依法拘留扰序乘客。
“如果混乱严重引起踩踏等公共安全事件，公安机关将依法严肃处理。”
（完）
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路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。