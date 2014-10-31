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时事要闻 | 2014年 10月 31日 星期五 15:52 BJT

北京禁止万圣节穿奇装异服坐地铁

路透北京10月31日 - 《新京报》周五称，北京公交警方提示，万圣节前夜和当天，请不要穿奇装异服出现在地铁站以及车厢内，容易引起群众围观，造成不必要的麻烦。

报导指出，公安机关可视情节和后果依法拘留扰序乘客。

“如果混乱严重引起踩踏等公共安全事件，公安机关将依法严肃处理。”

（完）

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