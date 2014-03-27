版本:
中国
时事要闻 | 2014年 3月 27日 星期四 16:55 BJT

北京一男子因房产纠纷刺死六人--警方

路透北京3月27日 - 北京警方周四称，一名34岁的男子因家庭房产纠纷刺死六人，警方已将嫌疑人抓获。

北京警方在官方微博上称，案件发生在怀柔区，嫌疑人家人称其有精神病史。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐