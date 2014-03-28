保定将承接北京部分行政事业功能

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月27日 - 新华社周四报导称，中国计划将首都北京的部分行政事业单位、科研院所和医疗设施等迁往河北保定，以缓解首都的压力。
北京深受雾霾和交通拥堵之苦，治理环境问题已成为政府首要任务之一。
北京人口已超过2,100万，汽车保有量超过500万辆，生存环境正逼近极限。
中国政府智库2月时发布报告称，由于污染严重，北京已接近不适合人类居住。
保定在北京西南约161公里处，将承接首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能疏解。
关于这一规划目前尚无明确时间表，但一些民众对此持怀疑态度。
中国国家主席习近平近期提出缓解北京压力的战略。据新华社报导，习近平上月在一次会议上称，北京应调整疏解非首都核心功能，有效控制人口规模，遏制城市“摊大饼”式发展。
保定目前人口已超过1,100万，主导产业是重型机械和汽车业。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p