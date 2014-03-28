保定将承接北京部分行政事业功能

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月27日 - 新华社周四报导称，中国计划将首都北京的部分行政事业单位、科研院所和医疗设施等迁往河北保定，以缓解首都的压力。

北京深受雾霾和交通拥堵之苦，治理环境问题已成为政府首要任务之一。

北京人口已超过2,100万，汽车保有量超过500万辆，生存环境正逼近极限。

中国政府智库2月时发布报告称，由于污染严重，北京已接近不适合人类居住。

保定在北京西南约161公里处，将承接首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能疏解。

关于这一规划目前尚无明确时间表，但一些民众对此持怀疑态度。

中国国家主席习近平近期提出缓解北京压力的战略。据新华社报导，习近平上月在一次会议上称，北京应调整疏解非首都核心功能，有效控制人口规模，遏制城市“摊大饼”式发展。

保定目前人口已超过1,100万，主导产业是重型机械和汽车业。（完）