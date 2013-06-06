北京新机场预计明年全面开工

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京6月6日 - 据北京市发展改革委消息，北京新机场预计明年全面开工建设，有望2017年建成。北京市还将同步规划新航城，预计投资840亿元人民币。
新华社周四报导称，北京新机场选址在北京市南部大兴区的礼贤镇、榆垡镇，按照规划，将有机场轨道、地铁４号线南延、Ｒ４线南延３条地铁线直通新机场。北京市还将同步规划新航城。
新航城将形成“一轴两核三区四组团”的产业空间布局，拟规划建设300平方公里，主要发展航空运输产业、航空物流业、临空高新技术产业、商务会展业、休闲旅游业等现代服务业。
北京新机场定位为综合性大型国际枢纽机场。据了解，首都机场２０１２年旅客吞吐量超过8,180万人次，非常繁忙。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)