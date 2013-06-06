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时事要闻 | 2013年 6月 6日 星期四 18:02 BJT

北京新机场预计明年全面开工

路透北京6月6日 - 据北京市发展改革委消息，北京新机场预计明年全面开工建设，有望2017年建成。北京市还将同步规划新航城，预计投资840亿元人民币。

新华社周四报导称，北京新机场选址在北京市南部大兴区的礼贤镇、榆垡镇，按照规划，将有机场轨道、地铁４号线南延、Ｒ４线南延３条地铁线直通新机场。北京市还将同步规划新航城。

新航城将形成“一轴两核三区四组团”的产业空间布局，拟规划建设300平方公里，主要发展航空运输产业、航空物流业、临空高新技术产业、商务会展业、休闲旅游业等现代服务业。

北京新机场定位为综合性大型国际枢纽机场。据了解，首都机场２０１２年旅客吞吐量超过8,180万人次，非常繁忙。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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