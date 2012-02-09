北京推空气治理方案 拟2015年污染水平降15%

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京2月9日电---中国官方媒体周四称，北京计划淘汰老旧机动车、工厂迁址和增种植被，促使污染水平到2015年下降15%，到2020年下降30%。
北京在不同的风向天气，空气污染程度有所不同。但过去几个月，北京有时会一连几天被裹在烟雾、汽车尾气、灰尘和悬浮颗粒中，甚至有航班因此取消。
许多北京居民在网上抱怨，官方数据严重低估了问题程度，并称他们只相信美国驻华使馆公布的PM2.5数据。
为缓和民众不满，北京市上月开始公布PM2.5监测数值，即直径小於或等於2.5微米的可入肺颗粒物。
中国专家稍早谴责称，仅依据美国驻华使馆一个检测点的数据“不科学”。美国驻华使馆通过Twitter账户每小时发布北京空气质量数据。
中国此前仅公布直径大於或等於10微米的污染物数据。
新华社称，到2020年，北京市煤炭消费总量将控制在1,000万吨以内，比“十一五”末削减62%。
新华社称，北京市今後将禁止新建或扩建炼油、石化、水泥、钢铁等高污染、高耗能产业。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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