北京推空气治理方案 拟2015年污染水平降15%

路透北京2月9日电---中国官方媒体周四称，北京计划淘汰老旧机动车、工厂迁址和增种植被，促使污染水平到2015年下降15%，到2020年下降30%。

北京在不同的风向天气，空气污染程度有所不同。但过去几个月，北京有时会一连几天被裹在烟雾、汽车尾气、灰尘和悬浮颗粒中，甚至有航班因此取消。

许多北京居民在网上抱怨，官方数据严重低估了问题程度，并称他们只相信美国驻华使馆公布的PM2.5数据。

为缓和民众不满，北京市上月开始公布PM2.5监测数值，即直径小於或等於2.5微米的可入肺颗粒物。

中国专家稍早谴责称，仅依据美国驻华使馆一个检测点的数据“不科学”。美国驻华使馆通过Twitter账户每小时发布北京空气质量数据。

中国此前仅公布直径大於或等於10微米的污染物数据。

新华社称，到2020年，北京市煤炭消费总量将控制在1,000万吨以内，比“十一五”末削减62%。

新华社称，北京市今後将禁止新建或扩建炼油、石化、水泥、钢铁等高污染、高耗能产业。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。