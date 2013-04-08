北京住房公积金中心上调二套房贷首付比例 提高高收入者还款额

路透上海4月8日 - 在中国国务院和北京上海等地政府相继出台房地产调控政策后，北京住房公积金管理中心周日亦发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。

北京成为“国五条”细则发布以来，首个上调公积金二套房购房门槛的城市。新政策指出，二套房的贷款利率为同期首套住房贷款利率的1.1倍；对于名下没有房产，但有贷款申请记录的购房者，仍执行贷款首付款比例不得低于60%、贷款利率为同期首套住房贷款利率1.1倍的政策。

此外，为避免高收入家庭长期占用贷款资金，使更多中低收入者获得贷款支持，新政策还强调，人均月收入超过北京市职工月平均工资三倍以上的，其月还款额原则上不低于其月收入的50%。

新政策要求，购买首套90平方米以下自住住房的，根据个人信用等级，贷款最高额度上浮不超过30%；购买90平方米以上非政策性住房和第二套住房的，贷款最高额度不再上浮，且不超过80万元。

缴存职工有违规提取、提供虚假材料、严重违约等不良行为，不享受贷款额度上浮等差别化优惠政策，视情节轻重下调其贷款最高额度或拒绝受理其贷款申请；对骗贷、贷后无故不正常缴存住房公积金、无正当理由违约的，将采取取消贷款资格、提前收回贷款等处罚措施，并记入相关信用记录。

随着北京住房公积金新政的发布，有媒体引述业内人士预期，未来北京使用商业贷款购买二套房的首付比例提至七成将是大概率事件。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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