北京年内拟出台基本住房保障条例--报载

路透北京5月21日 - 中国保障房体系的制度建设日臻完善。据本地官方媒体报导，北京市今年将出台基本住房保障条例（草案），规定本市保障性住房封闭运行，将不再上市交易，并将以“无房”作为受保障人群的惟一定性标准。

北京日报周三援引北京市政府法制办称，条例的另一较大突破是把保障房向非京籍人员开放。

“保障性住房的建设目的是保障居住权，而不是盈利，《条例》最大的亮点就是明确保障性住房封闭运行。”市政府法制办法规三处处长杨红表示。

保障房的分配历来是关注热点，经济适用房成为不少财力雄厚者的资产广受诟病。北京日报报导称，按照目前的政策，具有权属转让功能的保障房普遍被定性为只在一定时期内限制流通的商品房，这一事实造成了保障房大量流失，使得保障房购置与交易环节出现了大量的权力寻租行为。

而根据条例，个人收入这道申请保障房的门槛也将打破。条例以“无房”作为受保障人群的惟一定性标准，收入情况暂不纳入准入标准。不过杨红补充，仍会参考实际收入来确定申请顺序，收入少的应该放在申请前列。

此外，条例还规定把保障房向非京籍人员开放。非京籍人员申请保障性住房，应该满足两个条件，名下无房，在京工作一段时间且比较稳定。

对于骗租、骗购保障房的，报导援引杨红称，有关部门正计划成立保障性住房运营管理机构，专门审查申购资质以及房屋售后情况，发现申请人有欺诈行为的，不仅要收回房屋，还要禁止其5年内再次申请保障房，并记入不良信息记录，通过媒体予以公示。

条例还鼓励吸引社会力量、单位建设保障房，扩大保障房来源。对于共有产权房则没有涉及。

过去几年，中国保障房建设提速，新一届政府提出健全符合国情的住房保障和供应体系，做好住房保障和房地产市场调控工作。今年开始，各地公共租赁住房和廉租住房并轨运行，统称为公共租赁住房。

今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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