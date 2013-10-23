京沪写字楼供应于2020年供求大致平衡--莱坊

路透香港10月23日 - 物业顾问--莱坊周三发表研究报告，北京和上海短期内将有大量新的写字楼供应，料在2020年前始达至供求大致平衡，相信期内租金增长维持平稳。至于香港的写字楼于中短期仍供不应求，核心区租金大致保持平稳。

报告估计，于2013-2020年期，上海年均新增写字楼面积达到100万平方米，而北京年均新增写字楼面积则为65万平方米。新成立的自由贸易试验区将带动上海2020年后的写字楼供应增加，北京核心商业区东边更新扩展的地区确保2020年后的写字楼供应充足。该行预期京、沪两地的写字楼租金长达将上升。

至于香港，短期内将继续面临写字楼短缺的情况，料到2017年市场才有新一批的供应。新落成写字楼面积将维持每年14.5万平方米的低位，直至2020年以后，九龙东等主要项目陆续完工，供求失衡的情况方会改善。

“中环写字楼租金已有见底迹象，短期内将大致保持平稳。在非核心地区，相信写字楼租金急升的日子已成过去。”莱坊大中华研究及谘询部主管林浩文称。

报告指出，北京倾向集中发展核心商业区，如将所有已计划的项目计算在内，北京的核心商业区将扩大两倍，占北京写字楼总供应约53%。另一方面，香港及上海未来主要供应将来自非核心商业区，预计2020年后，这两个城市核心商业区的写字楼存量占比将分别下跌至总存量的14%及36%。

在长远竞争力方面，林浩文认为北京和上海规划商业区的表现不错，通过扩大核心商业区及周边地区从而跻身地区及国际金融中心行列。然而，香港的情况并非如此，尽管九龙东新核心商业区将带来大量的写字楼供应，但由于位置距离核心商业区较远，相信很难与现有的核心商业区形成协同效应。

林浩文建议，香港应该花更多功夫规划核心商业区，以保持其中国主要国际金融中心的地位。（完）