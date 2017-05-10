综述：中国力推“一带一路”显诚意 政府搭台部委唱戏推介忙

作者 沈燕

路透北京5月10日 - 中国为力推“一带一路”国家战略的顺利成行正表现出最大的诚意。虽然距离周日召开的高峰论坛还有四日，但政府搭台各部委轮番唱戏的预热锣鼓就一直没有停歇。

以“一带一路”为主题的发布会也是本周政府及各部委新闻发布的主旋律，包括央企周一经验成果介绍、中科院周二科技合作网络体系展望、发改委周三召集诸多部委共同介绍论坛情况等等，均显示出中国对该项国家战略的高度重视。

“5月14日上午高峰论坛开幕式之后将举行高级别全体会议，高级别会议是高峰论坛的三大组成部分之一，采用'1+6'模式，即一场高级别全体会议和六场平行主题会议，重点围绕基础设施、产业投资、经贸合作、能源资源、金融合作、人文交流、生态环境和海上合作等八个方面进行研讨交流。”中国国家发展改革委副主任王晓涛周三在发改委举行的新闻发布会上称。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。

为了配合此次峰会，中国举办了数场政府部门新闻发布会，而在高峰论坛的新闻中心，涉及一带一路沿线的中国诸多省份的地方官也将举行新闻发布会，包括陕西，河南，内蒙，广西，浙江，重庆等。

详情请点选峰会官网 www.brfmc.org/zxtz/

**举办高规格峰会旨推理念**

尽管早在2013年中国国家主席习近平提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议，但在全球地缘政治风云变化不断，一些国家换届以及世界经济发展不平衡的大背景下，中国要推动这项或许需要几代人努力的国家战略并非易事。

今年1月，习近平在世界经济论坛2017年年会上向世界展示了“一带一路”三年多来的成就：已经有100多个国家和国际组织积极响应支持，40多个国家和国际组织同中国签署合作协议，“一带一路”的“朋友圈”正在不断扩大。中国企业对沿线国家投资达到500多亿美元。

而此次召开的高规格峰会，显然也是中国希望从政策沟通，金融，基础建设等全方位力推与一带一路相关国家达成共识的重要努力。

王晓涛介绍，此次一场高级别全体会议和六场平行主题会议重点围绕基础设施、产业投资、经贸合作、能源资源、金融合作、人文交流、生态环境和海上合作等八个方面进行研讨交流，共商合作方向，提出实施路径，凝聚合作共识，推动务实成果。

国家发改委西部司巡视员欧晓理也表示，希望通过这次政策沟通平行会达成更多的共识。因为“一带一路”建设最重要还是要体现在具体的方案和项目上。

“所以还需要在一些更具体的层面...通过这次会议，使大家能够达成更多的共识，形成更多的一致意见。”欧晓理称。

**投资钱从何而来最受关注**

若将“一带一路”的提出看成是由中国发起的跨国跨世纪战略大工程，那么从理念提出到项目落实，以及最终达到双赢的目的，投资的钱从何而来一直是备受关注的问题。

尽管中国为此专门设立亚洲基础设施投资银行、丝路基金等机构。要进一步推动“一带一路”建设，长期稳定的资金是非常重要的问题。多元化的筹资方式显然也是本次论坛讨论的重要内容。

中国财政部国际经济关系司副司长李红霞就表示，从长远看，解决好融资问题要靠沿线国家共同努力，既要发挥政府的作用，更要充分发挥市场的力量，动员多渠道资金参与到“一带一路”建设中去。

据其介绍，促进资金融通主题得到了沿线国家和国际社会的广泛关注，而此次参会的包括世界银行金墉行长、国际货币基金组织拉加德总裁、亚洲基础设施银行金立群行长、新开发银行卡马特行长，以及其他十多位国际组织负责人都将参会。28位来自沿线国家和域外国家的财长和央行行长也将出席。

不过，针对该项由中国主导发起的大战略，也有专家在此前的研讨会上表示，大战略最终仍要通过诸多投资项目来落实，因此必须要考虑企业投资的回报率，具体项目的操作时更应以市场化方式进行，建议少一些行政色彩，多一些市场行为。

中国央行行长周小川近日撰文称，“一带一路”投融资需要国际社会的支持，不是某个国家的独角戏；也不是单向资金支持，应以市场化为主。

数据显示，截至2016年底，中国国家开发银行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1,600亿美元，余额超1,100亿美元；2014年至2016年底，中国进出口银行在“一带一路”沿线国家发放贷款5,400多亿元人民币。

除了政策性银行外，中国商业银行也是“一带一路”建设资金的来源之一。以工商银行(601398.SS)(1398.HK)为例，仅2016年，该行在“一带一路”沿线国家发放贷款规模为235亿美元，同比增长35.8%。（完）