中国四大行购汇分红集中期 H股派息超1,100亿流动性或再承压

路透上海6月14日 - 中国银行间市场绷紧的资金面，除了要应对月底的理财资金兑付缺口外，还有即将来自6月底起中国四大行陆续出现的分红购汇需求。

路透根据对中国四大国有银行公布的利润分配方案测算，四大行2012年的现金分红总额超过2,500亿元人民币，其中H股股东的分红规模则逾1,100亿元。

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)全体股东的分红规模分别为835.59亿、508.30亿、488.51亿和670.03亿元，总额共计2,502.43亿元。

其中，上述四家银行H股的分红规模分别为207.44亿、48.11亿、146.34亿和644.32亿元。建行因A股占比较小，包括汇金公司等股东主要皆以H股形式持有，因此H股分红规模最大。

由于A股股东的分红仍会以企业存款或储蓄存款的形式留在银行间，因此对流动性影响不大，而H股股东将会涉及购汇，料会有阶段性抽紧流动性。

从各家行公布的分红方案和以往惯例来看，现金红利的正式发放日将主要在6月底到7月上旬期间，比如中国银行的现金红利发放日就为7月12日，届时这超千亿的资金流出料将再次抽紧银行间流动性。

“每年这个（分红）因素都会影响流动性的，而且会有一些叠加影响，比如叠加季末存款回流等。”上海一家银行交易员表示。

值得注意的是，除了四大国有银行外，进入集中期的还有其他大型国有企业，比如中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)，两家公司的H股分红规模分别为26.65亿元和39.25亿元。

叠加银行月底理财资金兑付和去杠杆因素，本月资金面继续不容乐观。今日早盘资情况来看，隔夜和7天回购利率早盘分别开在10%和6.5%，午盘日高则分别为10.5%和10%。上海交易所隔夜质押式回购中午时收在14.855%/14.86%。(完)

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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