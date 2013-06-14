中国四大行购汇分红集中期 H股派息超1,100亿流动性或再承压

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海6月14日 - 中国银行间市场绷紧的资金面，除了要应对月底的理财资金兑付缺口外，还有即将来自6月底起中国四大行陆续出现的分红购汇需求。
路透根据对中国四大国有银行公布的利润分配方案测算，四大行2012年的现金分红总额超过2,500亿元人民币，其中H股股东的分红规模则逾1,100亿元。
中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)全体股东的分红规模分别为835.59亿、508.30亿、488.51亿和670.03亿元，总额共计2,502.43亿元。
其中，上述四家银行H股的分红规模分别为207.44亿、48.11亿、146.34亿和644.32亿元。建行因A股占比较小，包括汇金公司等股东主要皆以H股形式持有，因此H股分红规模最大。
由于A股股东的分红仍会以企业存款或储蓄存款的形式留在银行间，因此对流动性影响不大，而H股股东将会涉及购汇，料会有阶段性抽紧流动性。
从各家行公布的分红方案和以往惯例来看，现金红利的正式发放日将主要在6月底到7月上旬期间，比如中国银行的现金红利发放日就为7月12日，届时这超千亿的资金流出料将再次抽紧银行间流动性。
“每年这个（分红）因素都会影响流动性的，而且会有一些叠加影响，比如叠加季末存款回流等。”上海一家银行交易员表示。
值得注意的是，除了四大国有银行外，进入集中期的还有其他大型国有企业，比如中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)，两家公司的H股分红规模分别为26.65亿元和39.25亿元。
叠加银行月底理财资金兑付和去杠杆因素，本月资金面继续不容乐观。今日早盘资情况来看，隔夜和7天回购利率早盘分别开在10%和6.5%，午盘日高则分别为10.5%和10%。上海交易所隔夜质押式回购中午时收在14.855%/14.86%。(完)
(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。