工行、农行和中行称汇金公司完成增持计划

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海4月12日 - 自去年10月10日起，中国中央汇金投资有限公司启动针对四大国有银行股的增持计划，为期六个月。工行(601398.SS)、农行(601288.SS)和中行(601988.SS)周四晚间同时公告，汇金已完成该轮增持计划。但这三家银行均未提及汇金是否会继续增持。
工行(1398.HK)公告显示，六个月来汇金公司通过二级市场增持工行股份共计2.12亿股，占工行总股本约0.061%。汇金此次增持完毕后，持有工商银行股份共计1,239.8亿股，约占总股本35.46%。
农行(1288.HK)公告显示，汇金在过去6个月时间内，累计增持2.31亿股，约占总股本0.071%。而中国银行(3988.HK)称,汇金在6个月内累计增持其2亿3,932.5万股，约占该行已发行总股本的0.086%。增持股,汇金持股增至67.73%。
在完成2011年10月起的为期一年的增持计划后，汇金公司去年10月10日马上宣布后续增持计划，并自当日起在二级市场自主购入工、农、中、建四家银行股票。目前只有建设银行(601939.SS)(0939.HK)尚未公告汇金增持结果。(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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