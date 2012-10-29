中国成全球最大外国直接投资目的地--商务部

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月29日电---今年上半年中国成为全球最大外国直接投资目的地.对此中国商务部外资司负责人周一表示,在当前全球经济复苏进程缓慢曲折、国际投资合作面临的不确定不稳定因素有所增多的情况下,中国吸收外资仍然保持了较强的竞争力.
10月23日,联合国贸发会议发布的最新一期《全球投资趋势监测》显示,今年上半年中国吸收外国直接投资591亿美元,虽然下降3%,但仍然超过美国,成为全球最大外国直接投资目的地.
"在当前的国际经济形势下,吸收外资工作还面临着一些困难和挑战."该位负责人称,中国将进一步扩大对外开放,大力加强自身的投资环境建设,持续优化公共服务与管理,不断完善市场体系,为投资者提供公平、稳定、透明的投资环境.
这位负责人特别强调,要旗帜鲜明地依法保护外商投资企业的合法权益,对来自於不同国家和地区的投资者一视同仁、平等对待.
根据中国商务部公布数据,9月全国实际外商直接投资(FDI)84.3亿美元,同比下降6.8%,为连续第四个月同比下滑;1-9月实际FDI为834.2亿美元,同比下降3.8%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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