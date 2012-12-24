中国富裕人群的新宠：高端自行车

路透香港12月24日（记者 Donny Kwok/Yimou Lee） - 富裕的中国人现在买自行车的花销大约相当于一个普通人三年多的薪水，只因怀念那自行车作为主要交通工具的旧日时光。

中国现在是世界上最大的汽车市场，但高端自行车的年销售预计将增长10%，因其成为了富裕高管们一个地位的象征。

于艺群(音)是北京一家广告公司的创意总监。他每天都骑着心爱的自行车上班，一辆价值10万元(1.6万美元)的手工制作Alex Moulton自行车。

现年40岁的于说：“这或许是全北京独一辆。它就像是自行车中的劳斯莱斯。非常经典，纯手工生产。”他大约拥有35辆高端自行车。

“我记得我父亲曾经在冬天骑着自行车载我进城，在零下30度的气温下要骑大概40公里。那时候，自行车是实现你行走远方这一梦想的一种交通工具，虽然相对便宜，但需要有强健的身体。”

于艺群代表了中国一种新的自行车文化，中国富裕且具有健康意识的高管们正在升级其生活方式，有些甚至放弃豪华轿车，转而骑一辆价格比汽车还贵的自行车出门。

骑达贸易有限公司总经理周建农表示，对主流奢侈品比如豪华汽车、手表的需求已经达到一个饱和点。高收入群体现在将目光转向了高端自行车，以显示其品味和生活方式的独一无二。

分析师预计，中国自行车市场未来几年的年增长率大约为10%，高端自行车的年增长率料将为15%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。