中国多年对生物科技的大力投入开始见效

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/伦敦6月10日 - 多年以来，中国重金投入生物技术实验，大力吸引海外科学家回归，鼓励研究人员发表论文和获得专利权。这一切开始为中国在生物技术领域带来竞争优势，中国认为在这个战略领域进行“本土创新”的时机已经成熟。

中国能够投入研发的巨大资源可让中国迅速跟上富有前景的新兴科技，这些新兴科技通常首先在别的国家被研发出来。2005年至2013年间，中国的总投入翻了两番，达到1,910亿美元，而“千人计划”吸引了大批海外中国科学家归国。

有一个例子能生动地说明中国在这个领域的进展。今年4月，广州中山大学的科学家发表研究报告称，已使用新型CRISPR-Cas9基因编辑技术，进行了首个修改人类胚胎DNA的实验。该实验引发了伦理争议。

CRISPR几乎允许科学家编辑任何他们想要编辑的基因，类似于生物科学版的“查找与替换”编辑功能。

中山大学的科学家团队并非个例。汤森路透知识产权和情报合作平台Thomson Innovation编制的数据显示，在基因编辑领域，中国正在崛起，专利组合增长迅速。

中国有50多家机构正在生物技术领域进行专利申请，为首是中国科学院、各所大学、安徽省农业科学院和北京济福霖生物技术有限公司。2004年后，经分析的518宗基因编辑专利中有近五分之一都与中国实体有关。

对于顶级机构来说，“可用资源的水平，在自由度和灵活度方面都令人难以置信，一旦有新的机会出现，可令中国的关键领头科学家非常迅速地在既定研究轨道上前进，”萨塞克斯大学科学和民主教授詹姆斯·威尔逊（James Wilsdon）表示。

**推动技术发展**

中国亦对基因测序进行投资。

总部位于深圳的华大基因号称是全球最大基因组研究中心，但基因测序技术最先是在美国和英国开发出来的。

中国也是第一个在2003年批准使用基因疗法治疗头颈部肿瘤的国家，但这种疗法在海外仍存争议。中国科学家也已在动物研究领域取得了进展。

来自西北农林科技大学和国家肉牛改良中心的一个团队上月报告称，他们已经研发出富含Omega-3脂肪酸的转基因牛肉。有益健康的Omega-3脂肪酸常见于鱼肉。此外，中国科学家去年运用CRISPR基因编辑系统在猴子中介导了精确的基因打靶。

“随着时间推移，中国将在这个领域扮演非常重要的角色，因中国人富有进取精神，远比欧洲的某些地方要强，”瑞士-美国私营生物科技企业CRISPR Therapeutics的首席执行官Rodger Novak说道。（完）