发改委对合生元等六家乳粉企业罚款6.7亿元

* 六家乳粉企业共被罚约6.7亿元，中国反垄断史上开出的最大罚单

* 合生元违法严重不积极整改被罚约1.63亿元，占上年销售额6%

* 惠氏公司、贝因美、明治公司被免除处罚

(新增发改委评论和更多细节)

路透北京/香港8月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三宣布，合生元(1112.HK)等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元人民币，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。三家企业因配合执法机关调查并积极整改被免除处罚。

发改委称，涉案企业提出的整改措施包括立即停止违法行为；采取实际行动，消除过去违法行为的后果，使消费者获得切实利益。主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议有关情况、提供重要证据，并积极主动整改的惠氏公司、贝因美、明治公司被免除处罚。

“乳企合生元公司因违法行为严重、不能积极主动整改被处上一年度销售额6%的罚款，约1.63亿元。不能主动配合调查但能积极整改的美赞臣公司被处上一年度销售额4%的罚款，约2.04亿元。”发改委网站刊登的公告援引发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林的话称。

“能够配合调查，并主动整改的多美滋、雅培（上海）、富仕兰（上海）、恒天然商贸（上海）公司分别被罚约1.72亿元、0.77亿元、0.48亿元、0.04亿元。分别占这些公司上一年度销售额的3%。”许昆林称。

从今年3月开始，根据举报，发展改革委对九家乳粉生产企业开展了反价格垄断调查。大量证据表明，涉案企业价格垄断具体的措施和手段主要包括合同约定、直接罚款、变相罚款、扣减返利、限制供货、停止供货等。

他指出，一旦下游经营者不按照涉案企业规定的价格或限定的最低价格进行销售，就会遭到惩罚。涉案企业的上述行为违反了《反垄断法》，不正当地维持了乳粉的销售高价，严重排除、限制同一乳粉品牌内的价格竞争，削弱了不同乳粉品牌间的价格竞争，破坏了公平有序的市场竞争秩序，损害了消费者利益。

今年以来发改委查处的三星、茅台和五粮液等企业价格垄断大案表明，中国反垄断机关对价格垄断不法行为查处力度在加大，对其他行业和企业是个警示。

**合生元已复牌**

中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司(1112.HK)周三也刊登公告称，接受国家发改委反垄断罚款1.63亿元人民币。股份今早恢复交易。

合生元在联交所刊登公告指出，其全资附属公司广州合生元在上日(8月6日)接到发改委根据中国反垄断法的处罚决定，广州合生元决定放弃申请行政复议和提出行政诉讼，支付上述罚款，并不断完善和持续提高公司内部控制水平，确保公司各项经营决策均符合中国法律法规。

同时宣布接受罚款的，还有同被调查的美赞臣(MJN.N)，该公司表示，将会支付约3,300万美元的罚款，但未对是否涉及指控事项进一步说明。

近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致中国国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。国家发改委对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查。

其后多家外资品牌包括瑞士雀巢NESN.VX、法国达能(DANO.PA)、美赞臣、雅培(ABT.N)等纷纷调低中国奶粉价格。合生元继以积分回购方式变相降价后，上月底再调低婴幼儿配方奶粉的出厂价及零售价，幅度为5-10%。

合生元复牌后涨5.26%，报44港元，今年以来股价上涨72%。（完）

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(记者 李珊珊/沈燕; 审校 张喜良/黄凯)

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