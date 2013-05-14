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时事要闻 | 2013年 5月 14日 星期二 09:09 BJT

中国内地H7N9死亡病例达35例

路透北京5月13日 - 新华社报道称，中国内地人感染H7N9禽流感确诊病例增至130例，其中35人死亡，康复57人。

报道称，江西省新增一例人感染H7N9禽流感病例。

新华并援引卫生部门的话称，目前为止仍未发现H7N9禽流感病毒人传人的证据。（完）

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