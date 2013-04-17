禽流感已造成活鸡及鸡肉产品销售损失逾130亿元--畜牧业协会

海航将购买嘉能可油品仓储业务51%股权
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) 周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透上海4月17日 - 中国近期发生禽流感事件以来，尽管家禽没有发生H7N9禽流感疫情，但国内家禽业仍然受到重大冲击。新华社周二稍晚报导，据中国畜牧业协会初步测算，截至周一(15日)，肉鸡鸡苗直接损失超过37亿元人民币，活鸡及鸡肉产品销售损失超过130亿元。
报导并称，禽流感事件发生以来，全国肉鸡和鸡蛋市场需求骤然减少，价格大幅下降，雏鸡和活鸡销售严重受阻，养殖场户不敢补栏，产业发展面临巨大压力和严峻挑战。
报导还引述农业部指出，各级农业部门要抓好动物H7N9禽流感防控工作，强化疫情排查和病毒监测，做好活禽经营市场监管，做好信息发布和预警。同时，努力确保家禽产业健康稳定发展，加大财政补贴力度；积极协调信贷资金，满足重点家禽养殖、加工企业正常运转的资金需求；宣传经检疫合格、从正规市场和超市购买的禽产品是安全的，提振消费信心。
中国新型禽流感确诊案例继续增加。新华网最新报导称，截至周二晚间8点全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例14例，其中上海6例、浙江5例、江苏3例。专家预计病例数仍有可能继续增加。
目前中国共报告人感染H7N9禽流感确诊病例77例，其中死亡16人。而确诊病例主要集中在上海、江苏和浙江三地。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) 周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透上海4月2日 - 针对中国银行业乃至金融业仍面临的风险和调整，特别是互联网金融方面，业内专家指出，鉴于金融风险有滞后、放大效应，应对其有更充分的认识并进行计量；而不管是金融的创新还是创业，都应更加理性和谨慎。
路透上海4月1日 - 中国央行周六公告，3月份中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)操作量分别为4,970亿元和1,219.86亿元。两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调。