中国H7N9禽流感病例增5例至38例 其中新增1例死亡--电台

路透北京4月11日 - 中国人民广播电台周四报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例，全国确诊病例增至38人，其中死亡病例新增1例至共十例。

在新增确诊病例中，包括上海三例，江苏两例。

刊登在中广网网站的报导称，截至周四17时，上海市新确诊三例人感染H7N9禽流感病例，其中一人经抢救无效死亡。目前上海共发现18例确诊病例，其中死亡六例，11例正在隔离治疗中，一例患儿已康复出院。

另据江苏省周四下午通报，江苏省新确诊两例人感染H7N9禽流感病例。

以下为中国今年已确诊的禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 18* 6*

江苏 12* 1

浙江 6 2

安徽 2 1

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总计 38* 10*

注:*为数据有更新.

中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织此前称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。

国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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