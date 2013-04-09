中国H7N9禽流感确诊病例增至28例--中广网

路透北京4月9日 - 中国广播网周二报导称，中国目前已确诊28例人感染H7N9禽流感病例，其中八人死亡。其中上海与浙江分别新增2例。

报导称，截至周二17:00，上海市新增两例人感染H7N9禽流感病例，上海确诊病例已达13例。而江苏省一例人感染H7N9禽流感确诊病例于周二下午死亡，浙江亦新增2例人感染H7N9禽流感病例。

报导并称，江苏一83岁男性患者为苏州市吴江区人，于3月20日发病，在苏州市某医院救治。4月2日被确诊为人感染H7N9禽流感病例。4月9日下午，经全力抢救无效后死亡。

报导并援引浙江省卫生厅4月9日通报称，截至周二16:00，浙江新增2例人感染H7N9禽流感病例。

以下为中国今年已确诊的禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 13 5

江苏 8 1

浙江 5 2

安徽 2 -

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总计 28 8

中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织周一在北京召开新闻发布会称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。

国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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