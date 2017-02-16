中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委

路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。

卫计委网站刊登新闻稿称，H7N9病例多数散发在长三角和珠三角地区，接触被感染的禽或暴露于活禽经营市场是人感染的重要危险因素，现有证据表明该病毒尚不能造成人际间大范围传播。

2月12日至14日，全国报告H7N9病例数分别为三例、一例和四例，较前一阶段明显减少。

卫计委表示，疫情发生省份强化防控工作部署；推动源头控制措施落实，在疫情发生地的市区范围内，暂停或永久关闭活禽经营市场，对未关停或休市的活禽经营市场进行强化管理；继续加强H7N9病例、禽类带毒和外环境污染情况监测。

专家建议，公众在日常生活中应避免接触病死禽类，尤其在冬春季应尽量避免直接接触活禽类、鸟类或其粪便，若接触，须尽快洗手；应购买有检疫证明的冷鲜禽、冰鲜禽及其产品。

生禽肉和鸡蛋等一定要烧熟煮透，加工处理生禽肉和蛋类后要彻底洗手；食品加工过程中要做到生熟分开；培养健康的生活方式，尽可能保持正常的作息，加强体育锻炼；若有发热及呼吸道症状，应戴上口罩，尽快就诊。（完）