中国已确诊24例H7N9禽流感病例 其中七人死亡--电台

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透北京4月8日 - 中国中央人民广播电台周一报导称，截止4月8日17:00点，中国已确诊24例H7N9禽流感病例，其中七人死亡。
报导援引上海市卫生和计划生育委员会消息称，上海市新确诊一例人感染H7N9禽流感病毒，已死亡。该病例四名密切接触者已实施医学观察，目前均未出现异常。
同时，截止目前上海共发现11人感染H7N9禽流感确诊病例，其中死亡五例，另外六例中有一例基本康复。
另外，江苏省卫生厅今日亦通报称，江苏省新确认两例感染H7N9禽流感病例。
今日稍早，中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织在北京召开新闻发布会称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。
国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）
(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
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路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。