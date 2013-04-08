中国已确诊24例H7N9禽流感病例 其中七人死亡--电台

报导援引上海市卫生和计划生育委员会消息称，上海市新确诊一例人感染H7N9禽流感病毒，已死亡。该病例四名密切接触者已实施医学观察，目前均未出现异常。

今日稍早，中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织在北京召开新闻发布会称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。

国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）