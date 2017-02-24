焦点：中国禽流感疫情严重 蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言

路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。

由于民众担心禽流感，鸡蛋需求已经大幅下滑，鸡卖不掉又让蛋鸡养殖户处境雪上加霜，一些养殖户形容这是中国蛋业历来最大危机之一。

“想卖鸡，不能卖。没有办法，只能继续养，眼睁睁看着赔钱，”在湖北省中部喂有1万只蛋鸡的养殖户张栋说。

中国的蛋鸡养殖户，通常在母鸡产蛋400-500天，产量频率较不规律后，在活禽市场出售母鸡。

但在爆发禽流感之后，地方当局为对抗疫情，已关闭活禽市场，限制家禽运送。自去年10月以来，H7N9禽流感病毒已造成约100人丧生。

这个死亡人数是2013年上次禽流感疫情的近三倍。

和其它病毒不同，感染H7N9的家禽很难被识别，因为几乎没有症状，这意味着目前为止中国还没有像韩国、日本近期那样大面积宰杀家禽。

养殖户不得不把已过了产蛋高峰期的家禽继续留栏，这进一步压低鸡蛋价格。本周中国的鸡蛋价格已经跌至每公斤不到4元人民币的七年低点，因为躲过宰杀的母鸡继续产蛋。

“现在这个行业处在生死关头，”安徽省31岁的养殖户冯成说。他伺养了20万只母鸡。

目前他继续伺养着3万只已过产蛋高峰期的母鸡，而自中国农历新年后鸡蛋价格的下跌已令他的收入减半。

中国的禽蛋业主要由小型的个体户主导，抵御风险的能力很弱。

政府本周称，按照鸡蛋价格每公斤4.4元，每公斤饲养成本2.3元来计算，农民每养一只鸡要亏32.5元人民币。

“鸡蛋价格在下跌。而豆粕和玉米这些饲料原料的价格却还在上涨。日子没法过了，”冯成说。

**禽蛋业**

四年前，中国的蛋鸡数量缩减了10%，因H7N9禽流感爆发令鸡蛋和鸡肉价格大跌，养殖户减小了养殖规模。整个禽蛋业因H7N9禽流感遭受了65亿美元的损失。

尚不清楚在中国目前超过10亿只的蛋鸡中，有多少受到了近期关闭活禽市场的影响。

湖北的鸡蛋批发商石晴说，鸡蛋供应过量和对感染禽流感的担心，已经严重影响了销售。

在2016年春节后的一个月中，他卖出了8万盒、约2,880万个鸡蛋，但今年同期的销量只有那时的一半左右。

而且，人们还极为担心禽蛋业要过一段时间才能恢复。

“一般情况下，养殖户会减少存栏，这样还可以帮助支撑价格，”武汉芝华商业数据分析有限公司的CEO黄劲文说道。

“但现在因为H7N9，各地关闭活禽市场，人们不敢吃鸡，淘汰鸡卖不掉，被动地留在鸡栏，进一步增加了供应。”黄劲文说。(完)