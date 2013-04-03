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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 09:46 BJT

中国确诊7例H7N9禽流感

新华网周二晚报道称，江苏省确诊4例人感染H7N9禽流感病例。目前，患者病情危重，正在全力抢救。报道并称目前未发现江苏四例病例间存在流行病学关联。迄今全国累计确诊病例已达到7例。图为2008年资料图片，显示工作人员正给一只鸡接种疫苗。路透
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