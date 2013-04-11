中国H7N9禽流感确诊病例增至33例

中国广播网周三报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例升至33例，其中九人死亡。在新增确诊病例中，包括上海两例，浙江一例和江苏两例。中国卫计委与世卫组织周一在北京召开新闻发布会称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。图为上海人民广场的鸽子。路透