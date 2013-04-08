禽流感患者要集中救治 杜绝医务人员感染--国家卫计委

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透上海4月8日 - 针对目前的H7N9禽流感疫情,国家卫生和计划生育委员会周日表示,要坚持集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，加强对重症病例的临床救治，尽最大可能减少死亡。
同时，加强院内感染预防和控制工作，杜绝医务人员感染，严防疫情扩散蔓延。另外，要加强疫情监测，重点开展不明原因肺炎监测和流感样病例监测；要抓紧组织科技攻关，为下一步疫情防控提供技术保障，发挥中医药在医疗救治和疫情防控中的作用。
据卫计委网站，截止周日17时,中国已出现20例H7N9禽流感确诊病例。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。