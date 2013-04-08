禽流感患者要集中救治 杜绝医务人员感染--国家卫计委

路透上海4月8日 - 针对目前的H7N9禽流感疫情,国家卫生和计划生育委员会周日表示,要坚持集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，加强对重症病例的临床救治，尽最大可能减少死亡。

同时，加强院内感染预防和控制工作，杜绝医务人员感染，严防疫情扩散蔓延。另外，要加强疫情监测，重点开展不明原因肺炎监测和流感样病例监测；要抓紧组织科技攻关，为下一步疫情防控提供技术保障，发挥中医药在医疗救治和疫情防控中的作用。

据卫计委网站，截止周日17时,中国已出现20例H7N9禽流感确诊病例。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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