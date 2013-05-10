中国H7N9死亡病例累计达32例

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京5月9日 - 新华社报道称，中国周四又通报一例人感染H7N9禽流感死亡病例，死亡病例累计达到32例，确诊病例保持在129例。
新华引述河南省卫生厅消息称，一名56岁的男性患者死亡，两周前该患者被判定为确诊病例。
报道称，该男性没有密切家禽接触史，但所住的小区走廊悬挂有鸟笼。
世界卫生组织称，没有证据显示H7N9禽流感能够轻易地人传人。
中国科学家确认H7N9病毒由鸡传染给人，但世界卫生组织称，40%的人感染病例似乎并未与禽类有过接触。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。