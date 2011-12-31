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时事要闻 | 2011年 12月 31日 星期六 09:16 BJT

深圳发现一例疑似人感染禽流感病例

路透香港12月30日电---中国卫生部门周五称，深圳发现一例疑似人感染禽流感病例。

香港卫生署卫生防护中心发布公告称，患者为39岁男性，居於深圳，12月21日病发，12月25日因严重肺炎入住当地一家医院，当前情况危殆。

中国卫生部称，广东省疾病预防控制中心对患者样本进行检测，初步核实样本对禽流感H5N1病毒呈阳性反应。

约10天前，香港一个家禽批发市场的一只死鸡，对H5N1病毒检测呈阳性，当局因此销毁该市场1.7万只鸡，并暂停从中国大陆进口活鸡21天。

H5N1病毒通常发现于鸟类和禽类身上，但可以感染对其无免疫力的人类。研究人员称，该病毒可能会变异，在世界范围内传播，能导致无数人死亡。

近年来，在较冷的月份，该病毒在世界各地、主要在东亚地区，变得活跃。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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