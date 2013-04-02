尚无证据显示H7N9禽流感病毒在人际间传播--WHO

路透北京4月1日 - 世界卫生组织（WHO）称，尚无证据显示H7N9禽流感病毒在人际间传播。中国已发现三例人感染H7N9禽流感病例，其中两人死亡。

2月末，上海市发现两例人感染H7N9禽流感病例，两名男性患者分别为87岁和27岁；3月初，安徽省发现一例人感染该病毒的病例，患者为一位女性，目前生命垂危。

世卫组织驻中国代表蓝睿明（Michael O’Leary）周一对记者称：“从目前情况看，这三例属于孤立的病例，尚无证据显示（H7N9禽流感病毒）在人际间传播。”

中国国家卫生和计划生育委员会周日（3月31日）证实，上海市和安徽省共发现三例人感染H7N9禽流感病例。该病毒之前未发现过人感染的情况。

“新病毒开始时呈毒性较强的趋势。它可能变成人类感染的病毒，这种情况下我们就必须开始定期应对；它也可能基本是动物感染的病毒，人类感染只是偶尔出现的病例，”蓝睿明说道。

许多中国微博网友称，他们怀疑最新发现的禽流感病例与近期黄浦江发现的大量漂浮死猪有关。

蓝睿明称，虽然漂浮死猪属于整体调查的一部分，但尚无证据显示这两件事有关联。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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