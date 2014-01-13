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时事要闻 | 2014年 1月 13日 星期一 10:32 BJT

福建一男子死于H7N9禽流感

路透北京1月10日 - 新华社周五报道称，中国新增一例H7N9禽流感死亡病例。

报道援引福建省卫生计生委通报称，泉州一位38岁的男子感染H7N9禽流感后经抢救无效于1月10日上午死亡。

报道称，这是福建省今年出现的首例人感染H7N9禽流感病例。

据报道，浙江省确诊两例人感染H7N9禽流感病例，患者为一位79岁的女性和一位30岁的男性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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