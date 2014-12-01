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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 08:31 BJT

广东出现1例人感染H7N9禽流感病例

路透上海11月29日 - 新华社报导称，广东省报告1例人感染H7N9禽流感确诊病例。这是今冬广东省出现的首例人感染H7N9禽流感病例。

广东省卫生计生委网站公告称，患者邓某，女，31岁，现住东莞市，11月28日确诊为人感染H7N9禽流感病例。

公告指出，该患者目前病情危重，在广州市的定点医院收治住院。（完）

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