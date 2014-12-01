广东出现1例人感染H7N9禽流感病例

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透上海11月29日 - 新华社报导称，广东省报告1例人感染H7N9禽流感确诊病例。这是今冬广东省出现的首例人感染H7N9禽流感病例。
广东省卫生计生委网站公告称，患者邓某，女，31岁，现住东莞市，11月28日确诊为人感染H7N9禽流感病例。
公告指出，该患者目前病情危重，在广州市的定点医院收治住院。（完）
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路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。