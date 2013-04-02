尚无证据显示H7N9禽流感病毒在人际间传播--WHO

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月1日 - 世界卫生组织（WHO）称，尚无证据显示H7N9禽流感病毒在人际间传播。中国已发现三例人感染H7N9禽流感病例，其中两人死亡。
2月末，上海市发现两例人感染H7N9禽流感病例，两名男性患者分别为87岁和27岁；3月初，安徽省发现一例人感染该病毒的病例，患者为一位女性，目前生命垂危。
世卫组织驻中国代表蓝睿明（Michael O’Leary）周一对记者称：“从目前情况看，这三例属于孤立的病例，尚无证据显示（H7N9禽流感病毒）在人际间传播。”
中国国家卫生和计划生育委员会周日（3月31日）证实，上海市和安徽省共发现三例人感染H7N9禽流感病例。该病毒之前未发现过人感染的情况。
“新病毒开始时呈毒性较强的趋势。它可能变成人类感染的病毒，这种情况下我们就必须开始定期应对；它也可能基本是动物感染的病毒，人类感染只是偶尔出现的病例，”蓝睿明说道。
许多中国微博网友称，他们怀疑最新发现的禽流感病例与近期黄浦江发现的大量漂浮死猪有关。
蓝睿明称，虽然漂浮死猪属于整体调查的一部分，但尚无证据显示这两件事有关联。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。