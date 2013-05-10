中国H7N9死亡病例累计达32例

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月9日 - 新华社报道称，中国周四又通报一例人感染H7N9禽流感死亡病例，死亡病例累计达到32例，确诊病例保持在129例。

新华引述河南省卫生厅消息称，一名56岁的男性患者死亡，两周前该患者被判定为确诊病例。

报道称，该男性没有密切家禽接触史，但所住的小区走廊悬挂有鸟笼。

世界卫生组织称，没有证据显示H7N9禽流感能够轻易地人传人。

中国科学家确认H7N9病毒由鸡传染给人，但世界卫生组织称，40%的人感染病例似乎并未与禽类有过接触。（完）