中国H7N9死亡病例累计达32例

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月9日 - 新华社报道称，中国周四又通报一例人感染H7N9禽流感死亡病例，死亡病例累计达到32例，确诊病例保持在129例。
新华引述河南省卫生厅消息称，一名56岁的男性患者死亡，两周前该患者被判定为确诊病例。
报道称，该男性没有密切家禽接触史，但所住的小区走廊悬挂有鸟笼。
世界卫生组织称，没有证据显示H7N9禽流感能够轻易地人传人。
中国科学家确认H7N9病毒由鸡传染给人，但世界卫生组织称，40%的人感染病例似乎并未与禽类有过接触。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。