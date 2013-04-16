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中国财经 | 2013年 4月 16日 星期二 16:03 BJT

H7N9禽流感导致中国家禽行业损失超过100亿

路透北京4月16日（记者 Dominique Patton） - 中国畜牧业协会禽业分会周二对路透表示，H7N9禽流感爆发两周来，中国家禽行业的损失超过100亿元。

政府扑杀了大量禽类，并关闭了上海和北京的活禽市场，以防控人感染H7N9禽流感。但是每天仍有新的病例爆出。

新华社周一报道称，H7N9禽流感已导致14人死亡，确诊病例达63例。

大多数病例都位于华东，中国最大的动物饲料生产商--新希望集团董事长刘永好表示，那里的禽肉消费量下降了一半多。

需求下降导致价格下跌。中国畜牧业协会禽业分会官员Liang Zhong对《中国日报》称，高品质鸡肉每公斤仅卖4元，而此前的价格为每公斤16元。

然而中国统计局周一公布的数据显示，4月前10天，全国整鸡平均价格环比仅下降1.5%至每公斤18.8元。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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