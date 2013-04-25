禽流感冲击中国家禽消费 损及大豆需求

4月13日，在北京市内一处院子，一只公鸡在打鸣，主人称其并未感染H7N9禽流感。 REUTERS/Jason Lee

* 禽流感拉高中国的食品安全忧虑

* 中国东部家禽需求锐减70-80%

* 大豆进口料因饲料需求减少而下滑

* 由于病例有增无减，大豆进口放缓可能持续数月时间

路透新加坡/北京4月25日 - 中国用于喂养家禽及牲畜的大豆需求下滑的情形恐将延续数月时间，因致命禽流感爆发之际消费者丧失购买家禽的兴致，而且死猪漂流的景象仍历历在目。

全球大豆贸易中，中国消费比重达60%，但由于存在食品安全方面的疑虑以及库存偏高，中国今年至今大豆进口已经下滑约13%，未来恐将进一步萎缩，而这恐将打压芝加哥大豆期货的涨势。

当局已经扑杀了数以万计的禽鸟，试图遏止H7N9病毒扩散；自3月传出首例感染以来，此一禽流感病毒已经造成22人丧生，感染人数达108人。

在疫情最为明显的上海，截至上周为止已经扑杀了约11.1万只的禽鸟，当局并已经禁止196个市场的活禽交易。上海街头的餐馆可以明显感受到其冲击，知名连锁餐厅外婆家已经撤下菜单上广受欢迎的茶香鸡。

分析师及产业官员表示，中国东部家禽销售锐减八成，其他地方则是减少约三成。家禽饲养数量减少意味着大豆及玉米需求下降。

我们没见到有(禽类消费)回升的迹象，北京东方艾格农业咨询有限公司分析师王晓月称。他并补充道如果禽流感再持续一段时间，今年消费量可能会下滑20-30%。

据中国畜牧业协会数据，鸡苗价格已经大跌85%。

养殖户已经减少饲养规模。据当地媒体报导，中国东北部城市沈阳烧掉了数以百万计的鸡苗，因价格跌至每只0.5元，去年还是4.75元。

参阅中国大豆进口图表，请点击(link.reuters.com/xuh28s)

**价格受创**

这次禽流感可能产生巨大影响，应为家禽业几乎要消耗一半的饲料产出，荷兰合作银行驻香港的资深畜牧业分析师Jean Yves Chow表示。

他还指出，这次放缓可能会持续一到两个季度，具体视政府控制疫情的速度而定。

中国大豆进口已经连续八年上涨，2012年达到5,839万吨，较2000年的1,043万吨增长近四倍，因生活水平上升带动肉、禽、海鲜类高蛋白食品需求。中国已经占到全球猪肉消费量的一半，和全球禽类产出的近15%。

中国粮食信息网显示，2012/13年中国大豆进口或将保持去年水平，因猪肉消费强劲增长。

但今年1-3月大豆进口较上年同期下滑逾13%，至1,149万吨，因巴西港口壅塞导致发货延迟，同时鸡肉质量丑闻等因素导致需求放缓。

大豆库存降低通常应该转化为购买量增加，但这一次情况却不是这样。

驻新加坡的国际贸易公司的一名交易经理称，人们不急于买进，通常情况下会这导致积极购买。

大豆经过压榨制成豆粕，豆粕和玉米则用于制作动物饲料。

中国大豆进口下滑，可能会利空芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货价格。中国的大豆购买量差不多占到全球产量的四分之一。不过受美国旧作大豆供应紧俏影响，指标大豆期货价格录得自9月初以来的最大两周涨幅。

禽流感担忧也可能降低中国的玉米进口。由于国内供应减少，玉米进口料将在10月1日起的2013/14销售年度攀升至600-700万吨的纪录高位。

禽流感最早于3月底在中国金融中心上海及周边省市被发现，但随后东北部和中部地区也爆出疫情。调查人员尚未发现病毒可人际传播。

禽流感爆发之前，上个月发现有约1.6万头死猪漂浮于中国黄浦江上，而且肯德基母公司百胜集团(YUM.N)称，继去年底鸡肉质量问题引起的恐慌过后销售下滑，围绕中国食品安全的担忧加剧。

百胜集团周二提醒，禽流感相关忧虑正在持续打压销售。该公司在中国有逾5,100家餐厅。

分析师称猪肉消费仍然持稳。他们还表示，2010年中国人均动物蛋白消耗量为76.2千克，为亚洲摄入量最高的国家之一。美国2010年的人均动物蛋白摄入量为129.5千克。(完)

(编译 张明钧/程琳/王翔琼; 审校 李爽)

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