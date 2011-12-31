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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 09:27 BJT

深圳发现一例疑似禽流感病例

中国卫生部门周五称，深圳发现一例疑似人感染禽流感病例。香港卫生署卫生防护中心发布公告称，患者为39岁男性，居於深圳，12月21日病发，12月25日因严重肺炎入住当地一家医院，当前情况危殆。中国卫生部称，广东疾控中心对患者样本进行检测，初步核实样本对禽流感H5N1病毒呈阳性反应。路透

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