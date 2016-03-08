中国全面放开生育政策“没有时间表” 到2050年总人口预计13.8亿

路透北京3月8日 - 中国国家卫生和计划生育委员会周二表示，到本世纪中叶，中国人口众多的基本国情没有根本改变、人口对经济社会发展的压力没有根本改变，人口与资源环境相对紧张的关系没有根本改变，这就决定了计划生育的基本国策还是要长期坚持；至于什么时候全面放开生育政策则“没有时间表。”

卫计委主任李斌在全国人大新闻发布会上并表示，到2015年全国总人口是13.75亿人，峰值人口大概会在14.5亿人左右，到2050年总人口预计还有13.8亿人，相当于当前的水平。

“从经济、社会、人口、资源、环境的相互关系来看，总体上都是在可承受的范围之内。”她说。

李斌透露，到目前为止，广东、上海、湖北等13个省区市已经完成全面放开两孩政策的修订，多数省份将于3月底完成。

根据测算，全国符合全面两孩政策的夫妇大体有9,000多万对，政策全面实施以后，预计未来这几年人口会有所增长。到2050年，劳动年龄人口大体会增加3,000万左右，老年人口在总人口中的比例会有所降低。

国家卫计委副主任王培安在同一发布会上称，“到2050年，因为全面两孩政策，老龄化的程度会降低2个百分点。”

中国2013年才启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。去年10月闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）

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