中国全面放开二孩政策 年轻夫妇大多态度冷淡

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路透上海/珠海10月30日（记者 Kazunori Takada/James Pomfret） - 中国全面放开二孩政策，但很多年轻夫妇对此不感兴趣。

“大家都在想：为什么要生二胎来加重负担？”珠海年轻的母亲吴婷婷（音）说道，她有一个一岁的女儿。

中国中共五中全会决定全面放开二孩政策，希望在经济增长放缓之际缓解老龄化社会的压力。中国卫计委在网站上发布声明称，中国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9,000万对，而到2030年中国总人口预计将达到14.5亿。

吴婷婷表示，全面放开二孩政策前，她生二胎的话将被罚款20万元。现在二孩政策全面放开了，但她对生二胎仍拿不定主意。

“（大家）会想着更多地给现在的孩子……或许可以在教育和旅游上增加开支，”她说道。“现在经济形势更加不明朗，这也是我们要仔细考虑的。”

2013年底，中国启动单独两孩政策。然而，新华社报道称，截至6月，符合单独两孩政策的1,100万对夫妇中，只有150万提出申请。

“（在城里）养孩子的成本太高了，”带妻子和三岁的女儿从厦门去香港旅游的陈先生说道。

“农村的父母或许不会在意，但我想把孩子照顾好。我们要为孩子的教育出钱，还要供孩子上大学，如果是男孩得给他买房，如果是女孩得给她准备嫁妆。”

有些夫妇则对全面放开二孩政策感到兴奋。

政府官员Frank Zhang表示，自己和妻子一直想生二胎，让两岁的儿子有个伴，但他的工作决定了他不能生二胎。

他甚至想过放弃公职。但是现在不需要了。

“这对我来说是好消息，”他说道。

可是，对于其他一些人来讲，全面二孩政策来得太晚了。

“中国应该在20年前就允许生两个孩子，”47岁的崔女士称，她是上海的一名护士。(完)