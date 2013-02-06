父母与计生办起争执 浙江一婴儿被轧死

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京2月5日 - 据新华社周二报道，浙江省一名13个月大的婴儿在其父母与当地计划生育办公室官员争执中，被属于计生办的汽车轧过而无辜惨死。此事件有可能引起公众愤怒。
报道称，悲剧发生在浙江省瑞安市马屿镇，事发时当地计划生育办公室一行11人向受害婴儿家庭催缴超生罚款，即社会抚养费3万元人民币。
婴儿的父亲怀抱这名婴儿与官员发生拉扯，婴儿坠地后被车子轧过，后送医抢救无效死亡。警方已介入调查。
中国的计划生育政策限制每个城镇家庭只能生一胎，而农村家庭不超过两胎。此政策已实行超过30年，意在控制人口。
很多人认为计生政策可能会被逐步淘汰，因越来越多的城市家庭选择少生或不生子女。中国的劳动年龄人口(15-59岁)在2012年首次出现下降。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
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