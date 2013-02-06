浙江计划生育办公室催缴超生罚款起争执,婴儿意外遭汽车轧死

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月5日 - 据新华社周二报导，浙江省一名13个月大的婴儿在其父母与当地计划生育办公室官员争执中，被属于计生办的汽车轧过而无辜惨死。此事件有可能引起公众愤怒。
报导称，悲剧发生在浙江省瑞安市马屿镇，事发时当地计划生育办公室一行11人向受害婴儿家庭催缴超生罚款，即社会抚养费3万元人民币。
婴儿的父亲怀抱这名婴儿与官员发生拉扯，婴儿坠地后被车子轧过，后送医抢救无效死亡。警方已介入调查。
中国的计划生育政策限制每个城镇家庭只能生一胎，而农村家庭不超过两胎。此政策已实行超过30年，意在控制人口。
很多人认为计生政策可能会被逐步淘汰，因越来越多的城市家庭选择少生或不生子女。中国的劳动年龄人口(15-59岁)在2012年首次出现下降。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
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