中国更多银行“封杀”比特币

沪综指连二日小幅收升 资金调仓换股市场热点现切换迹象
路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海5月8日 - 中国广发银行和上海浦东发展银行(600000.SS)周三发表声明称，禁止客户将账户用于比特币交易。
银行网站发布的声明中称，禁止任何机构和个人将账户用于比特币和其他虚拟货币交易，一经发现，银行有权暂停或注销相关账户。
今年4月，中国最大的两家比特币交易平台在一些国内银行的账户被注销。
火币网联合创始人暨副总裁杜均告诉路透：“确实我们交易平台和整个行业现在面临了一些比较大的生存挑战。主要就是这个入金问题，不然的话交易平台是很难去运作的。”
人行上周发布的报告中指出，比特币价格缺少合理的支撑，容易沦为投机炒作工具，甚至“泡沫破裂”，并称比特币的网络交易平台、过程和规则等都缺乏监管和法律保障，容易产生价格操控和虚假交易等行为。
去年12月，人行要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。
路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。