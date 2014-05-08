中国更多银行“封杀”比特币

路透上海5月8日 - 中国广发银行和上海浦东发展银行(600000.SS)周三发表声明称，禁止客户将账户用于比特币交易。

银行网站发布的声明中称，禁止任何机构和个人将账户用于比特币和其他虚拟货币交易，一经发现，银行有权暂停或注销相关账户。

今年4月，中国最大的两家比特币交易平台在一些国内银行的账户被注销。

火币网联合创始人暨副总裁杜均告诉路透：“确实我们交易平台和整个行业现在面临了一些比较大的生存挑战。主要就是这个入金问题，不然的话交易平台是很难去运作的。”

人行上周发布的报告中指出，比特币价格缺少合理的支撑，容易沦为投机炒作工具，甚至“泡沫破裂”，并称比特币的网络交易平台、过程和规则等都缺乏监管和法律保障，容易产生价格操控和虚假交易等行为。

去年12月，人行要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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